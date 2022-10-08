Хаверц забил 50-й гол в чемпионатах

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Челси» принимает дома «Вулверхэмптон», и счет в этом матче был открыт в добавленное арбитром время к первому тайму. Это сделал немецкий нападающий Кай Хаверц, для которого этот гол стал 50-м в карьере, забитым в матчах чемпионата. Первые тридцать шесть из них он забил в составе леверкузенского «Байера», а остальные четырнадцать, в том числе и сегодняшний, уже в составе «Челси».

Следить за событиями матча десятого тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Вулверхэмптоном» можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.