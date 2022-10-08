Лопетеги в ближайшее время может возглавить «Вулверхэмптон»

Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги близок к тому, чтобы возглавить «Вулверхэмптон», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт испанского специалиста с английским клубом будет рассчитан до 2024 года с опцией продления ещё на сезон.

Напомним, Лопетеги был отправлен в отставку с поста наставника «Севильи» после разгромного поражения андалусийцев от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В испанском клубе специалист работал с лета 2019 года. Под его руководством «Севилья» выиграла Лигу Европы в 2020 году.