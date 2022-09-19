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Фройнд уже в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси», Поттер одобрил кандидатуру австрийца

 
19 Сентября 2022 • 11:57 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
08.10 17:00

Кристоф Фройнд в ближайшее время подпишет контракт с «Челси» и станет новым спортивным директором клуба, заменив на этой должности Марину Грановскую, которая покинула команду ещё летом. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

Также отмечается, что кандидатуру Фройнда успел одобрить главный тренер Грэм Поттер, который возглавил команду совсем недавно, заменив на своём посту Томаса Тухеля.

Источник сообщает, что между сторонами всё согласовано и официальное объявление о назначении Фройнда на пост спортивного директора «Челси» является вопросом времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристоф Фройнд
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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