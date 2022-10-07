Силва – о Поттере: «Он особенный, приятный и скромный парень»

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился впечатлениями от работы с главным тренером «пенсионеров» Грэмом Поттером. Напомним, под руководством англичанина команда провела три матча: в них «Челси» добыл две победы и однажды сыграл вничью.

«Он особенный, приятный и скромный парень. Мы успели пару раз поговорить. Он знает как управлять игроками, для этого ему не нужно быть идеальным на бровке», – сказал Силва в интервью Calciomercato после матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Напомним, следующим летом у Силвы заканчивается контракт с «Челси». Сам бразилец ранее заявил о намерении продолжать профессиональную карьеру до 40 лет.