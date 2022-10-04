Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Напомним, футболист является воспитанником «пенсионеров» и числился в составе клуба до 2021 года, пока не перешёл в стан «россонери».

«Каждому игроку будет что доказать на поле. Конечно, я воспитанник клуба и англичанин. Это добавляет мне мотивации. Я отлично знаю большинство ребят из «Челси», но как только прозвучит стартовый свисток, мы перестанем быть друзьями и будем бороться за три очка», – цитирует Томори Absolute Chelsea.