Терри призывает Поттера следовать примеру Моуринью в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри дал совет новому рулевому лондонцев Грэму Поттеру.

Экс-наставник «Брайтона» занял должность главного тренера «Челси» в начале сентября, сменив уволенного Томаса Тухеля.

«Когда получаешь работу в «Челси», важно зарекомендовать себя перед игроками с первой же тренировки. Так было в случае с Жозе Моуринью: когда он пришёл в «Челси», никто из нас толком не знал о нём, но он сразу дал понять, что он здесь главный. Если Поттер поведёт себя подобным образом, игроки сразу его зауважают», – приводит издание Mirror слова Терри.

В субботу «Челси» одержал победу в первом матче Премьер-лиги под руководством Поттера, одолев «Кристал Пэлас» (2:1).