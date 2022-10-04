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Оби Микель: «Не жалею, что выбрал «Челси» вместо «МЮ»

04 Октября 2022 • 13:53 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о том, что не жалеет о решении перебраться на «Стэмфорд Бридж» летом 2006 года. Напомним, в тот период нигериец был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в итоге выбрал «Челси».

«Не жалею, что выбрал «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед». Если оглядываться на моё прошлое, в составе «Челси» я достиг огромного успеха и выиграл множество трофеев», – цитирует Оби Микеля BBC.

Напомним, Оби Микель покинул «Челси» зимой 2017 года и перебрался в чемпионат Китая. Свои последние годы футболист провёл в Чемпионшипе, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Мидлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Джон Оби Микель
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