Кукурелья: «Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья отреагировал на назначение Грэма Поттера на пост главного тренера «пенсионеров». Напомним, что год назад Кукурелья был куплен в «Брайтон» как раз по инициативе Поттера.

«Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси». Это очень странно, но в то же время это хорошая новость», – цитирует Кукурелью официальный сайт «пенсионеров».

Летом Кукурелья перешёл в «Челси» за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 70 миллионов евро. В начале сентября Грэм Поттер заменил на посту главного тренера «пенсионеров» Томаса Тухеля, который неожиданно был отправлен в отставку.