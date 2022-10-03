Терри: «Не думаю, что Поттер слишком рано получил работу в «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри не думает, что Грэм Поттер слишком рано получил назначение на пост главного тренера команды. Напомним, на выходных «пенсионеры» добыли первую победу под руководством англичанина, обыграв «Кристал Пэлас» 2:1 на выезде.

«Я не думаю, что Поттер слишком рано получил работу в «Челси», ведь он добился невероятных вещей в «Брайтоне». Его работа и стиль игры говорят сами за себя», – цитирует Терри Absolute Chelsea.

Грэм Поттер возглавил «Челси» в начале сентября вместо Томаса Тухеля, работой которого было недовольно руководство клуба. Сейчас «синие» идут на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.