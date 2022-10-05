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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон восхитился игрой Жоржиньо

05 Октября 2022 • 11:00 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о полузащитнике «Челси» Жоржиньо.

По мнению эксперта, люди недооценивают итальянского хавбека, который выполняет очень много невидимой черновой работы, принося пользу своей команде.

«У нас в АПЛ уже бог знает сколько времени не было такого игрока, как Жоржиньо. У Жоржиньо есть недостатки, но он очень уверенно владеет мячом и контролирует игру из глубины поля», — заявил Мерсон.

Напомним, Жоржиньо перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Наполи». Всего в составе «синих» игрок сборной Италии провёл 197 матчей, забив 27 голов и отдав девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Жоржиньо
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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