Закария: «Сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать»

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в лондонскую команду. Напомним, что на сегодняшний день швейцарец ещё не дебютировал за «пенсионеров», хотя перешёл в команду на правах аренды из туринского «Ювентуса» более месяца назад.

«Я сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать. Переход состоялся перед самым закрытием трансферного окна, всё успели оформить за 6 часов. Когда я выйду на поле, выложусь на 100%, чтобы показать свои лучшие качества», – заявил Закария в интервью Football London.

Напомним, по окончанию сезона «Челси» может выкупить Закарию за сумму в районе 35 миллионов евро.