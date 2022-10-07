Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Закария: «Сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать»

07 Октября 2022 • 15:20 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1 1.40 X 4.70 2 8.50
08.10 17:00

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в лондонскую команду. Напомним, что на сегодняшний день швейцарец ещё не дебютировал за «пенсионеров», хотя перешёл в команду на правах аренды из туринского «Ювентуса» более месяца назад.

«Я сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать. Переход состоялся перед самым закрытием трансферного окна, всё успели оформить за 6 часов. Когда я выйду на поле, выложусь на 100%, чтобы показать свои лучшие качества», – заявил Закария в интервью Football London.

Напомним, по окончанию сезона «Челси» может выкупить Закарию за сумму в районе 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Денис Закария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
15:25 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Не буду отвечать на вопросы о Холанне»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Вивелл перейдёт на работу в «Челси»
14:17 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Вижу свет в конце тоннеля» 2
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мне всегда нравился Жезус» 1
13:54 · Англия. Премьер-лига
Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года
13:36 · Англия. Премьер-лига
Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Челси» – фавориты в борьбе за Беллингема
12:33 · Англия. Премьер-лига
Далот – о победе над «Омонией»: «Замены сделали разницу»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе 4
11:42 · Англия. Премьер-лига
Роджерс отказал двум клубам ради «Лестера»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Силва – о Поттере: «Он особенный, приятный и скромный парень»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Джеймс – самый сложный соперник, против которого мне когда-либо приходилось играть»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»
Все новости
Рекомендуем