Кулибали: «Отлично чувствую себя в «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали заявил, что отлично чувствует себя в лондонском клубе. Напомним, что сенегалец перебрался в лондонский клуб этим летом из «Наполи» за сумму в районе 38 миллионов евро.

«Отлично чувствую себя в «Челси», моя семья хорошо адаптировалась к Лондону. Я прибыл сюда в правильный момент. Теперь я играю с футболистами, которые выиграли за свою карьеру много трофеев», – цитирует Кулибали итальянское издание Il Corriere dello Sport.

Напомним, Кулибали уже успел отметиться дебютным голом за «Челси». В первых двух матчах нового тренера Грэма Поттера сенегалец оставался на скамейке запасных.