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«ПСЖ» не интересуется Обамеянгом

08 Октября 2022 • 15:40 Комментировать
Челси
0:0
Вулверхэмптон
1 1.40 X 4.70 2 9.00
1-й тайм

«ПСЖ» не проявляет никакого интереса к нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что 33-летний габонец уже общается с французским клубом на предмет возможного трансфера следующим летом.   

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» минувшим летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро, подписав с лондонским клубом двухлетнее соглашение. В составе «синих» габонский форвард успел провести четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Свой следующий матч «Челси» проведёт сегодня, 8 октября, против «Вулверхэмптона». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Пьер-Эмерик Обамеянг
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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