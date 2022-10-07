Силва: «Бёли часто приходит в раздевалку, чтобы поговорить с игроками»

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал деятельность совладельца клуба Тодда Бёли. Напомним, новые владельцы «пенсионеров» летом выложили свыше 300 миллионов евро на трансферы.

«Бёли часто приходит в раздевалку, чтобы поговорить с игроками. Он всегда интересуется, что у нас происходит и как идёт работа. Думаю, Тодд старается делать всё во благо клуба», – сказал Силва в интервью Calciomercato.

Напомним, в июне Роман Абрамович завершил продажу «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Бёли. В данный момент «синие» идут на пятом месте в чемпионате Англии, имея при этом матч в запасе.