Поттер поделился ожиданиями от дуэли Силвы с Костой

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от дуэли защитника Тьяго Силвы с нападающим «Вулверхэмптона» Диего Костой. Напомним, матч между «пенсионерами» и «волками» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

«Думаю, у Силвы достаточно опыта, чтобы справиться с Диего Костой. Тьяго уважает каждого соперника, который даёт ему бой. Он знает, что может получить наказание, если отвлечётся хотя бы на секунду», – заявил Поттер на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, Диего Коста выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. В лондонском клубе нападающий выиграл два чемпионских титула Английской премьер-лиги, а также Кубок лиги.