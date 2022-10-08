Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер поделился ожиданиями от дуэли Силвы с Костой

08 Октября 2022 • 13:37 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1 1.40 X 4.70 2 9.00
Через 1 ч. 25 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от дуэли защитника Тьяго Силвы с нападающим «Вулверхэмптона» Диего Костой. Напомним, матч между «пенсионерами» и «волками» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

«Думаю, у Силвы достаточно опыта, чтобы справиться с Диего Костой. Тьяго уважает каждого соперника, который даёт ему бой. Он знает, что может получить наказание, если отвлечётся хотя бы на секунду», – заявил Поттер на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, Диего Коста выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. В лондонском клубе нападающий выиграл два чемпионских титула Английской премьер-лиги, а также Кубок лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Тьяго Силва Диего Коста Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.40 4.80 8.20
Видео
08.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.16 8.80 16.00
Видео
08.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
3.25 3.65 2.19
Видео
08.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.92 3.75 3.95
Видео
08.10.22 в 19:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.55 2.06
Видео
09.10.22 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
1.85 3.85 4.20
Видео
09.10.22 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лидс Лидс
2.05 3.60 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:00 · Англия. Премьер-лига
Милито предпочитает Мбаппе, а не Холанна
14:59 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Я почувствовал, что могу доверять тен Хагу»
14:15 · Англия. Премьер-лига
Руни: У Роналду ещё будет шанс, чтобы вернуться на вершину
13:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Артета — о матче с «Ливерпулем»: «Это будет действительно захватывающий матч с одним из лучших соперников в лиге»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Хвича: «Роналду – мой кумир»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Поттер поделился ожиданиями от дуэли Силвы с Костой
13:00 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки уже спустя 8 туров» 1
12:56 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Не стоит опускать головы из-за одного поражения против «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ
12:21 · Англия. Премьер-лига
Окафор заинтересовал ещё один клуб АПЛ
12:00 · Англия. Премьер-лига
Закария - об игроке «Челси»: «Такой левой ноги я никогда не видел»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Антонио: «Холанн забьёт минимум 45 голов за сезон в АПЛ»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Конте разочаровался в Биссума
Все новости
Рекомендуем