Поттер объяснил, как помог Обамеянгу начать забивать

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, как помог нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу начать забивать голы в новой команде. Напомним, габонец перешёл к «пенсионерам» летом из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро.

«Не думаю, что я предпринимал конкретные действия. Я больше работал со всем группой, так как хочу, чтобы мы действовали лучше, как команда. Чем лучше играют партнёры, тем больше у Обамеянга будет моментов», – сказал Поттер на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что Обамеянг забивал в каждом из последних двух матчей «Челси» после международной паузы. Сперва габонец отличился в ворота «Кристал Пэлас», а затем забил «Милану» в Лиге чемпионов.