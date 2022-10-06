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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «На мой взгляд, Джеймс сейчас лучше Трента»

06 Октября 2022 • 10:25 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил Риса Джеймса и Трента Александера-Арнольда. Напомним, что оба футболиста конкурируют за роль основного правого защитника в сборной Англии.

«В игре с мячом Трент и Джеймс находятся примерно на одном уровне, но Рис лучше играет в защите. Он лучше справляется в ситуациях один в один. В настоящий момент именно в этом состоит разница между ними. Это отлично для Премьер-лиги. Лучшие игроки конкурируют между собой и толкают друг друга вперёд. На мой взгляд, Джеймс сейчас лучше, но Трент ещё способен изменить ситуацию», – цитирует Фердинанда Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Рио Фердинанд Рис Джеймс Трент Александер-Арнольд
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