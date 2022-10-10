Линекер: «Арсенал» получает вознаграждение за веру в Артету»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, который сейчас работает футбольным экспертом на британском телевидении, отреагировал на победу лондонского «Арсенала» над «Ливерпулем» (3:2) в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Очередной интересный поединок в чемпионате. Артета прекрасно справляется с этой молодой командой. «Арсенал» начал получать вознаграждение за терпение и веру в своего наставника. Другим клубам нужно держать это в уме. Чтобы создать боевой коллектив, необходимо время», - написал эксперт в соцсетях.

На счету «канониров» 24 набранных балла. «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента на одно очко.