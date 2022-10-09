Мартинелли: «Эта победа много значит для нас»

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол.

События матча прокомментировал автор первого гола «Арсенала» - нападающий Габриэл Мартинелли. Это случилось уже на первой минуте игры.

- Победа, которая очень много значит. Мы напряженно работали ради таких результатов. Впереди еще много игр, надо сохранять настрой и бороться, как одна команда, одна семья. Хочется выигрывать все матчи, будем стараться, - цитирует слова Мартинелли Sky Sports.