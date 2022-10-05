Кейта отложил переговоры с «Ливерпулем» по новому контракту

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пока не намерен обсуждать со своим клубом новое соглашение.

Текущий договор хавбека истекает уже следующим летом. Несмотря на это, гвинеец не торопится вести переговоры с «Ливерпулем»: по сведениям журналиста Кристиана Фалька, Кейта будет готов обсудить потенциальную сделку не раньше января нового года.

27-летний игрок может стать свободным агентом уже в июне, что привлекло к нему интерес со стороны различных клубов, включая дортмундскую «Боруссию».

В настоящий момент Наби Кейта травмирован. Его возвращение на поле запланировано на конец осени.