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Кейта отложил переговоры с «Ливерпулем» по новому контракту

05 Октября 2022 • 18:06 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
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09.10 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пока не намерен обсуждать со своим клубом новое соглашение.

Текущий договор хавбека истекает уже следующим летом. Несмотря на это, гвинеец не торопится вести переговоры с «Ливерпулем»: по сведениям журналиста Кристиана Фалька, Кейта будет готов обсудить потенциальную сделку не раньше января нового года.

27-летний игрок может стать свободным агентом уже в июне, что привлекло к нему интерес со стороны различных клубов, включая дортмундскую «Боруссию».

В настоящий момент Наби Кейта травмирован. Его возвращение на поле запланировано на конец осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наби Кейта
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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