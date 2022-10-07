Артета не одобрил сравнения Салиба с ван Дейком

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отказался сравнивать Вильяма Салиба с Виргилом ван Дейком.

Ранее параллели между центральными защитниками «Арсенала» и «Ливерпуля» провёл Джейми Каррагер, назвавший обоих игроков образцом современных представителей амплуа.

«Я действительно доволен тем, что показывает Салиба на данный момент, – рассказывает Артета, которого цитирует Daily Mail. – Однако Салиба – это Салиба, не стоит сравнивать его с кем-либо. Он должен быть самим собой и идти своей дорогой в футболе», – считает испанец.

Команды Вильяма Салиба и Виргила ван Дейка сойдутся в битве 9 октября в матче Английской премьер-лиги.