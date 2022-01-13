Гюндоган назвал имена троих лучших игроков в мире, забыв про Месси и Роналду

Илкай Гюндоган, один из лидеров полузащиты «Манчестер Сити», решил пообщаться с фанатами клуба посредством социальной сети «Твиттер». В процессе беседы ему задали вопрос о трех лучших, по его мнению, футболистах мира на данный момент.

Характерно, что имена Месси и Роналду в своем ответе Гюндоган не упомянул - но еще больше удивило то, что он не назвал никого из своих одноклубников, хотя бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне, к примеру, также вполне мог бы претендовать на высокое место в подобном топе.

Lewy , Salah , Benzema https://t.co/x3I6Qiutcl — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) January 13, 2022

- Левандовски, Салах и Бензема, - вот тройка лучших по Гюндогану.