Невилл назвал идеальный выход из ситуации для Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за недавнего неуважительного по отношению к своему клубу интервью.

- Думаю, лучшее, что он может сделать, - это попросить прощения у одноклубников в раздевалке, - заявил экс-игрок «МЮ» Гари Невилл Sky Sports. - Я думаю, что Лукаку смотрел этот матч, немного переживая, зная, что он также хотел бы быть там.

- Тренеру нужно контролировать свой клуб. В противном случае, как бы он подал пример, выпустив игрока после такого? - добавил Невилл.

Также эксперт оценил этап карьеры бельгийца на «Олд Траффорд»: «Лукаку был в моем клубе. Я не пускал слезу, когда он его покидал. Я знал, что он не подходит «МЮ», не думаю, что он был игроком «МЮ».