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Кристенсен готов был подписать новый контракт с «Челси», но в последний момент передумал из-за возобновившегося интереса со стороны «Барселоны»

03 Января 2022 • 19:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.55 4.50 5.30
15.01 15:30

Несмотря на огромные трудности в процессе переговоров, «Челси» все же удалось уладить с защитником Андреасом Кристенсеном условия нового контракта. Стороны уже готовились официально подписать все документы, но датчанин в последний момент снова взял паузу.

Дело в том, что интерес к нему возобновила «Барселона», которая готова предложить ему сотрудничество следующим летом. Как уверяет журналист Джанлука ди Марцио, Кристенсена привлекает возможность выступать за испанский гранд.

К слову, пока непонятно, хватит ли у каталонцев денег на представителя сборной Дании, ведь в шорт-листе «Барселоны» также находится Маттайс де Лихт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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