Кристенсен готов был подписать новый контракт с «Челси», но в последний момент передумал из-за возобновившегося интереса со стороны «Барселоны»

Несмотря на огромные трудности в процессе переговоров, «Челси» все же удалось уладить с защитником Андреасом Кристенсеном условия нового контракта. Стороны уже готовились официально подписать все документы, но датчанин в последний момент снова взял паузу.

Дело в том, что интерес к нему возобновила «Барселона», которая готова предложить ему сотрудничество следующим летом. Как уверяет журналист Джанлука ди Марцио, Кристенсена привлекает возможность выступать за испанский гранд.

К слову, пока непонятно, хватит ли у каталонцев денег на представителя сборной Дании, ведь в шорт-листе «Барселоны» также находится Маттайс де Лихт.