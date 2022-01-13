Лукаку признан лучшим футболистом Бельгии, выступающим за границей

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку был признан лучшим футболистом года в Бельгии из тех игроков, который выступают за границей. Напомним, что летом 2021 года игрок вернулся в «Челси» из миланского «Интера».

Также бельгийская футбольная ассоциация наградила званием лучшего молодого игрока Шарля де Кетеларе, который выступает в «Брюгге». Его одноклубник Симон Миньоле удостоился звания лучшего голкипера года. Лучшим же тренером стал наставник «Юнион Сент-Жиллуаз» Фелис Маззу, который удостоился этого звания уже второй год подряд.

Напомним, что в этом году сборная Бельгии добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила будущим победителям турнира – итальянцам.