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«Челси» может перехватить Траоре у «Тоттенхэма»

11 Января 2022 • 22:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.65 4.05 4.90
15.01 15:30

Лондонский «Челси» в ближайшее время может приобрести правого латераля. Из-за травмы Риса Джеймса «пенсионеры» в ближайшие пару месяцев могут остаться всего с одним Сесаром Аспиликуэтой на правом фланге. И это учитывая то, что испанец в последнее время больше играет в центре обороны.

Согласно The Sun, одним из возможных вариантов для «Челси» на правый фланг является Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Это при том, что трансфер футболиста уже практически согласовал «Тоттенхэм» за 24 миллиона евро. Так или иначе, «Челси» готов составить конкуренцию своим соседям, и не исключено, что «синие» уже в ближайшее время перебьют предложение «шпор».

В этом сезоне Траоре провел 18 матчей в АПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Адама Траоре
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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