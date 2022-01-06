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Агуэро может вернуться в «Манчестер Сити»

06 Января 2022 • 23:30 Комментировать
Манчестер Сити
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Челси
1.70 4.00 4.70
15.01 15:30

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в ближайшее время может вернуться в стан «горожан». По информации Marca, англичане предложили своему легендарному форварду роль амбассадора клуба.

Напомним, что в декабре Агуэро вынужден был попрощаться с футболом спустя всего полгода после перехода в «Барселону». О своих дальнейших планах на будущее аргентинец пока не сообщал.

Агуэро является главным бомбардиром в истории «Манчестер Сити» с 260 голами в 390 играх. Там аргентинец выиграл 5 чемпионских званий АПЛ, один Кубок Англии и 6 Кубков английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Апл
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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