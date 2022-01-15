Тухель считает, что «Челси» заслуживал ничьей с «Манчестер Сити», несмотря на одно попадание в створ

За 90 минут игры против «Манчестер Сити» проигравший со счётом 0:1 «Челси» нанёс всего четыре удара и только раз попал в створ. Тем не менее, рулевой лондонской команды Томас Тухель считает, что его команда заслуживала набора очков.

«Такое бывает. Мы заслуживали ничьей. Мы не допустили серьёзных моментов около наших ворот. Был один момент после грубой ошибки, но на нас не оказывалось большого давления.

У нас было восемь или девять переходов в атаке, но при этом 0 касаний в штрафной. Нам не хватало точности и самообладания. Мы теряли слишком много мячей, но недопустимо на таком уровне.

Гонка за титул АПЛ? Я не должен отвечать на этот вопрос. Мы не сдаёмся, но если «Манчестер Сити» продолжит побеждать в каждом матче, шансов нет», - сказал Тухель BT Sport.