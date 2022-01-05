Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Летом 2023 года у нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы истекает срок действия контракта. Вполне вероятно, что стороны не будут продлевать сотрудничество, так как сам испанский специалист недавно намекал на свой уход, планируя возглавить одну из национальных сборных.

Как следствие, «горожане» уже начали присматриваться к возможным сменщикам Гвардиолы. По информации авторитетного источника The Athletic, руководство клуба пристально следит за прогрессом наставников «Арсенала» и «Кристал Пэлас», Микеля Артеты и Патрика Виейра соответственно.

Примечательно, что «Сити» намерен делать ставку на молодых тренеров, у которых за спиной имеется огромный опыт выступлений в качестве игрока на высоком уровне.