Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»

05 Января 2022 • 20:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.57 4.30 5.50
15.01 15:30

Летом 2023 года у нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы истекает срок действия контракта. Вполне вероятно, что стороны не будут продлевать сотрудничество, так как сам испанский специалист недавно намекал на свой уход, планируя возглавить одну из национальных сборных.

Как следствие, «горожане» уже начали присматриваться к возможным сменщикам Гвардиолы. По информации авторитетного источника The Athletic, руководство клуба пристально следит за прогрессом наставников «Арсенала» и «Кристал Пэлас», Микеля Артеты и Патрика Виейра соответственно.  

Примечательно, что «Сити» намерен делать ставку на молодых тренеров, у которых за спиной имеется огромный опыт выступлений в качестве игрока на высоком уровне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Патрик Виейра Хосеп Гвардиола Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед»
22:04 · Англия. Кубок лиги
Лукаку попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Тоттенхэмом» после нашумевшего скандала
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетными целями для усиления опорной зоны
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится приобрести бразильского форварда
20:38 · Англия. Премьер-лига
Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»
20:19 · Англия. Премьер-лига
Динь принимает решение о своем будущем
19:31 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Юнайтед» только с помощью «Гугл» узнал, кто такой Рангник слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение из-за Роналду 1 слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»
16:19 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён 4 официально
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
15:55 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу» 5
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
Все новости
Рекомендуем