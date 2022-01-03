Лукаку не покинет «Челси» в ближайшее время

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не покинет команду в ближайшее время. По сообщениям Sky Sports, в клубе ясно дали понять, что не намерены продавать бельгийца этой зимой или следующим летом.

Ранее Лукаку дал интервью Sky Italia, в котором рассказал, что недоволен своей нынешней ролью в «Челси» и в будущем хотел бы вернуться в миланский «Интер». После этого интервью нападающий получил шквал критики от болельщиков и был отстранен Томасом Тухелем от игры 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» летом 2021 года из миланского «Интера» за 115 миллионов евро. За новую команду бельгиец провел 13 матчей в АПЛ, в которых отличился 5 голами.