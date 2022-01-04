Лукаку выступил с публичными извинениями перед болельщиками «Челси»

Конфликт между нападающим Ромелу Лукаку и тренерским штабом «Челси» довольно быстро угас. После личного разговора с наставником Томасом Тухелем игрок признал, что его интервью и дальнейшее поведение были ошибкой.

Более того, Лукаку публично принес свои извинения болельщикам клуба. На официальном сайте лондонцев было опубликовано видео с коротким монологом футболиста.

«Обращаюсь к фанатам, я приношу свои извинения за ту реакцию, которую вызвал. Кончено, теперь я обязан вернуть Вашу веру в меня. Я буду изо всех сил пытаться продемонстрировать свою приверженность команде. Также извиняюсь перед тренерами и своими партнерами. Хочу оставить это в прошлом», - сказал бельгиец.