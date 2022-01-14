Гюндоган рассказал о своём самом сложном сопернике

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о самом сложном сопернике, с которым ему приходилось играть. Отвечая на вопрос, немец без колебаний указал на полузащитника «Челси» Нголо Канте.

«Я бы сказал Нголо Канте. Он действительно силён. Объём работы, который он выполняет – просто невероятен», – цитирует Гюндогана The Sun.

Напомним, что «Манчестер Сити» в субботу 15 января предстоит сыграть на «Этихад Стэдиум» с лондонским «Челси». Главный тренер гостей Томас Тухель смог выиграть три из четырёх последних матчей против «Манчестер Сити». В число этих трех матчей также входит финал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, который «Челси» выиграл со счётом 1:0.