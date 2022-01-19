Комментатор может лишиться работы из-за оговорки в адрес «Манчестер Сити»

Комментатор Джим Беглин попал в неприятную ситуацию за свою оговорку во время трансляции матча между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

Беглин назвал домашний стадион хозяев «Этихад» словом Emptyhah, что можно перевести, как «Пустохад». Эта оплошность комментатора вызвала волну негодования со стороны поклонников «горожан». Болельщики «Манчестер Сити» требуют отстранить Беглина от работы.

Напомним, что этот поединок завершился минимальной победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Кевин де Брёйне в середине второго тайма.

«Сити» уверенно лидирует в таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 11 баллов.