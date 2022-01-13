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Рюдигер уже не хочет уходить из «Челси» - ему предложили улучшенные условия контракта

13 Января 2022 • 22:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.68 3.80 5.30
15.01 15:30

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер до сих пор окончательно не определился со своим будущим. В последние несколько недель немца активно сватали в другие топ-клубы, ведь ему не удалось договориться о новом соглашении с лондонцами.

Впрочем, ситуация изменилась буквально на днях, уверяет журналист Кристиан Фальк. Согласно предоставленным данным, Рюдигер теперь доволен процессом переговоров с «Челси», потому что руководство предложило ему улучшенные условия сотрудничества.

Также не исключается, что подобное поведение футболиста обусловлено нежеланием других команд платить ему требуемую зарплату. Например, мадридский «Реал» посчитал аппетиты игрока завышенными, об этом писала испанская пресса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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