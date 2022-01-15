​Гвардиола: «Нельзя забывать, что «Челси» - действующий победитель Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после минимальной победы над «Челси».

«Мы заслужили этот результат. Нельзя забывать, что «Челси» - действующий победитель Лиги чемпионов. У них невероятная команда. Они хорошо оборонялись и ждали шанса для начала атаки, чтобы наказать нас. После одного из таких моментов нам удалось забить.

Двенадцать подряд побед в АПЛ – это невероятно, но нам нужно продолжать работать. Если «Ливерпуль» выиграет перенесённые матчи, у нас будет отрыв в восемь очков. Так что моя задача – выбросить из голов игроков то, о чём говорят люди [о том, что чемпион уже известен – прим.]», - сказал Гвардиола BT Sport.