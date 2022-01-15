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​Гвардиола: «Нельзя забывать, что «Челси» - действующий победитель Лиги чемпионов»

15 Января 2022 • 18:46 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после минимальной победы над «Челси».

«Мы заслужили этот результат. Нельзя забывать, что «Челси» - действующий победитель Лиги чемпионов. У них невероятная команда. Они хорошо оборонялись и ждали шанса для начала атаки, чтобы наказать нас. После одного из таких моментов нам удалось забить.

Двенадцать подряд побед в АПЛ – это невероятно, но нам нужно продолжать работать. Если «Ливерпуль» выиграет перенесённые матчи, у нас будет отрыв в восемь очков. Так что моя задача – выбросить из голов игроков то, о чём говорят люди [о том, что чемпион уже известен – прим.]», - сказал Гвардиола BT Sport.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
Идет 47 минута Ньюкасл 0:0 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
Идет 49 минута Норвич 2:0 Эвертон 3.80 3.35 2.05
Идет 45 минута Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
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