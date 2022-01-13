Когда сага вокруг будущего трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна немного успокоилась, в дело вмешался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Согласно сведениям журналистов газеты AS, наставник «горожан» потребовал у руководства клуба перехватить футболиста у испанских грандов, «Реала» и «Барселоны». Как уверяет источник, ни каталонцы, ни мадридцы не способны состязаться с командой из Манчестера в финансовом плане.

В связи с этим, Холанн и его агент Мино Райола могут отказаться от идеи переезда в Ла Лигу. Также в «Сити» норвежцу наверняка пообещают роль лидера, ссылаясь на отсутствие ярко выраженного форварда в составе.