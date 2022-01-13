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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нацелился на Лофтус-Чика

13 Января 2022 • 20:19 Комментировать
Манчестер Сити
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Челси
1.68 3.80 5.30
15.01 15:30

Туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно хочет арендовать полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика. «Бьянконери» хотят подписать футболиста на замену бразильцу Артуру, который может отправиться в аренду в лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Лофтус-Чик провел 20 матчей за «Челси» во всех турнирах, где отметился тремя ассистами. Такое большое количество матчей англичанин провел во многом благодаря травмам Нголо Канте и Матео Ковачича. В целом главный тренер «синих» Томас Тухель не считает Лофтус-Чика ключевым игроком.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний англичанин провел в лондонском «Фулхэме» на правах аренды, который по итогу вылетел в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Рубен Лофтус-Чик
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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