Сага вокруг возможного продления контракта нападающего Пауло Дибалы с «Ювентусом» продолжает набирать обороты. В процессе переговоров между сторонами возникли очередные трудности, которые могут привести к уходу аргентинца из клуба.

Ранее сообщалось, что за ситуацией пристально следят «Интер», «Ливерпуль» и «Барселона». Однако на футболиста появился еще один претендент в Англии, передает издание Corriere della Sera.

Согласно источнику, в подписании Дибалы заинтересован новоиспеченный главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Отмечается, что итальянский специалист еще пару лет назад хотел поработать с игроком, звав его в «Интер».

Правда, «шпоры» не готовы платить за Дибалу зимой – переход возможен только в качестве свободного агента через шесть месяцев.