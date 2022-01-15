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​Гвардиола – Венгеру и Фергюсону: «Будьте осторожны, я иду»

15 Января 2022 • 19:19 Комментировать (4)
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии по итогам декабря. Для испанца эта награда стала 11-й за время работы у руля «Манчестер Сити». Больше призов лучшему тренеру месяца в АПЛ завоевали только Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон (27).

«Будьте осторожны, Арсен и Алекс. Я иду», - слова Гвардиолы приводит журналист Саймон Стоун на своей страничке в «Твиттере».

После этого рулевому «Манчестер Сити» сказали, сколько таких наград выиграл Алекс Фергюсон, работая с «Манчестер Юнайтед».

«Сколько? 27? Боже бой. Хорошо, я точно не буду его преследовать», - отметил испанский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
сергеев сергей
15 Января 2022 в 20:29
н7у спасибо что не будешь,а то мы уж тут все испугались ага.
Misha_diablo_football
15 Января 2022 в 20:15
Ферги тренировал в АПЛ 25 лет и больше, а Пепка уже 5-6лет и если будет идти по такому темпу достижение великих тренеров истории будут просто пустым звуком перед ним...
crocodile
15 Января 2022 в 19:48
"я дракон бойся бой" ггг
но это ладно, просто смешная опечатка. но вот осторожно, двери закрываются и не буду его преследовать...
это да.
в продолжение дискуссии о стилистике)
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
Идет 13 минута Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
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