​Гвардиола – Венгеру и Фергюсону: «Будьте осторожны, я иду»

Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии по итогам декабря. Для испанца эта награда стала 11-й за время работы у руля «Манчестер Сити». Больше призов лучшему тренеру месяца в АПЛ завоевали только Арсен Венгер (15) и сэр Алекс Фергюсон (27).

«Будьте осторожны, Арсен и Алекс. Я иду», - слова Гвардиолы приводит журналист Саймон Стоун на своей страничке в «Твиттере».

После этого рулевому «Манчестер Сити» сказали, сколько таких наград выиграл Алекс Фергюсон, работая с «Манчестер Юнайтед».

«Сколько? 27? Боже бой. Хорошо, я точно не буду его преследовать», - отметил испанский специалист.