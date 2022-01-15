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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии комментатор обидел «Манчестер Сити» во время эфира

15 Января 2022 • 21:38 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

В субботу в главном матче 22-го тура английской Премьер-лиги сражались «Манчестер Сити» и «Челси». Комментатор Джим Беглин во время эфира переиначил название стадиона «горожан», обидев клуб. Вместо «Этихад» комментатор произнёс «Эмтихад» (вместо Etihad – Emptyhad).

В Англии фанаты конкурирующих с «Манчестер Сити» клубов часто шутят, называя стадион «горожан» Emptyhad. Слово Empty переводится с английского языка как «пустой». Таким образом люди высмеивают наличие на стадионе достаточного количества свободных мест.

«Я с большим уважением отношусь к «Манчестер Сити». Я никоим образом не хотел обидеть фанатов этого клуба», - написал Беглин на своей страничке в «Твиттере», отметил, что просто оговорился.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Челси» - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джим Беглин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Михаил Бугров
15 Января 2022 в 22:02
А на что тут обижаться особо? Пока ситуация позволяет, можно подкалывать. Да и шутников, которые ниже, слышно особо быть недолжно? :)
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
Идет 93 минута Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
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