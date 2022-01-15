​В Англии комментатор обидел «Манчестер Сити» во время эфира

В субботу в главном матче 22-го тура английской Премьер-лиги сражались «Манчестер Сити» и «Челси». Комментатор Джим Беглин во время эфира переиначил название стадиона «горожан», обидев клуб. Вместо «Этихад» комментатор произнёс «Эмтихад» (вместо Etihad – Emptyhad).

В Англии фанаты конкурирующих с «Манчестер Сити» клубов часто шутят, называя стадион «горожан» Emptyhad. Слово Empty переводится с английского языка как «пустой». Таким образом люди высмеивают наличие на стадионе достаточного количества свободных мест.

«Я с большим уважением отношусь к «Манчестер Сити». Я никоим образом не хотел обидеть фанатов этого клуба», - написал Беглин на своей страничке в «Твиттере», отметил, что просто оговорился.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Челси» - 1:0.