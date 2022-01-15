«Манчестер Сити» и «Челси» назвали стартовые составы на матч

Буквально через полчаса начнется центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» на домашнем стадионе примет лондонский «Челси». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола выпустит с первых минут таких футболистов: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Силва, Стерлинг, Фоден, Грилиш.

Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель сделал ставку на следующих исполнителей: Кепа, Рюдигер, Силва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиеш, Лукаку, Пулишич.

Встреча состоится на стадионе «Этихад», стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на сайте Liveresult.ru.