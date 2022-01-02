​Гвардиола: «Отдайте нам трофей АПЛ, и мы отправимся на Мальдивы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге.

На текущий момент «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ с 53 очками после 21 сыгранного матча. Вторым идёт «Челси» (42 очка в 20 матчах), а тройку замыкает «Ливерпуль» (41 очко в 19 матчах).

«В гонке за титул АПЛ только мы? Отдайте мне трофей. Отдайте его нам, и мы отправимся на Мальдивы отдыхать. Но я не думаю, что это произойдёт. Нам ещё предстоит разыграть 48 или 51 очко», - высказался Гвардиола, чьи слова приводит HITC.

Следующим соперником «Манчестер Сити» в чемпионате будет «Челси».