«Челси» сделал запрос по Камара из «Марселя»

Лондонский «Челси» ближайшим летом может приобрести футболиста французского «Марселя» Бубакара Камара. Об интересе «пенсионеров» к полузащитнику сообщил инсайдер Cfcnewspage в «Твиттере».

Следующим летом лондонцы будут готовы приобрести игрока в полузащиту. Приоритетными вариантами являются Орельен Тчуамени из «Монако» и Деклан Райс из «Вест Хэма», который является воспитанником клуба. Обоих футболистов «Челси» точно не купит из-за того, что в команде также числится Конор Галлахер, который проводит хороший сезон за «Кристал Пэлас». Камара же является альтернативным вариантом, если клубу не удастся приобрести ни одного из вышеупомянутых игроков.

В этом сезоне Камара сыграл 16 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним забитым голом.