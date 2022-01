«Манчестер Сити» повторил рекорд, ранее единолично удерживаемый «Ливерпулем»

В декабре «Манчестер Сити» выиграл целых семь матчей, повторив, тем самым, рекорд, который в 2018 году установил «Ливерпуль». Это наибольшее количество побед в АПЛ в течение календарного месяца, и, как легко понять, декабрь является наилучшим месяцем для установки подобного рода свершений в силу наличия такого компонента, как «боксинг дэй».

Ударно потрудившись в ходе месяца (были повержены «Астон Вилла» 1 декабря, «Уотфорд» 4 декабря, «Вулверхэмптон» 11 декабря, «Лидс» 14 декабря, «Ньюкасл» 19 декабря, «Лестер» 26 декабря и «Брентфорд» 29 декабря. В общей сложности в семи победных матчах «горожане» забили сопернику целых 26 голов!

7 - Pep Guardiola's Manchester City won all seven of their @premierleague games in December; the joint-most number of wins any side has picked up in a single calendar month in the competition, alongside Liverpool's seven in December 2018. Recognised. pic.twitter.com/sdXCuuaNcJ