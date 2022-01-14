Как должна завершиться история противостояния Роналду и Месси

Лето 2021 года выдалось одним из самых жарких в истории мирового футбола. Сменить обстановку в столь короткие сроки вознамерилось рекордное количество звёздных игроков. Причём среди них были и мастодонты такой величины, чьи переходы, как правило, затмевают все остальные трансферы вместе взятые. Живые легенды, которые могут позволить себе самостоятельно выбирать абсолютно любые варианты продолжения карьеры. Им достаточно буквально указать перстом в направлении самого желанного из них. И останется лишь уладить один вопрос. Вопрос цены.

Разумеется, речь идет о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Когда стало очевидно, что сразу оба величайших суперфорварда современности вот-вот сменят прописку, футбольное сообщество затаило дыхание. Когда же в прессу начали просачиваться слухи, что существует вероятность объединения извечных антагонистов в одном из двух самых богатых клубов – «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен», – с удвоенной частотой заколотились сердца каждого, кто хоть раз в своей жизни видел футбольный мяч. И всё же Криштиану с Лионелем предсказуемо разминулись. Наверняка это была их первая и последняя реальная возможность заручиться поддержкой друг друга в походе за каким-нибудь престижным трофеем. И теперь уже совершенно точно никогда не утихнет главный спор последних 15 лет в среде любителей спорта: так кто же из них круче?!

А впрочем, оно и к лучшему, не так ли? Это пойдёт лишь на пользу сотворению общей легенды «Кри Ро» и «Лео». Мир продолжит вечно «перетирать» их заочное противостояние в параллельно складывающихся карьерах, так никогда и не узнав правильного ответа на свой вопрос. Все продолжат спорить, ссориться, ругаться, а потом – мириться. Но только лишь для того, чтобы начать всё по новой.

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А главное – это никак не мешает нам бесконечно фантазировать или моделировать различные варианты развития событий на случай, если бы эта аргентинско-португальская связка всё-таки состоялась. Попытаемся сегодня порассуждать на одну из самых злободневных тем: кто бы в такой гипотетической идиллии – Месси и Роналду в одной команде! – оказался результативнее?

Чемпионат Испании – единственный, который подвергся магии обоих кудесников мяча. Поэтому здесь с теоретизированием должно быть проще всего. Союз Месси и Роналду в мадридском «Реале» времён правления каждого из них в Примере почти наверняка закончился бы безоговорочной победой португальца в бомбардирском зачёте. «Галактикос» исторически собирали под свои знамёна самых ярких индивидуалистов. В современную эпоху Королевский клуб старался не загонять своих звёздных исполнителей в строгие рамки игровой философии того или иного тренера и не обременял лучших спортсменов планеты дополнительными сложными схемами, чтобы те не сковывали их таланты. И даже в таких условиях Криштиану переписал огромное количество бомбардирских рекордов прошлого. Более того, он дважды вплотную подбирался к невероятной отметке в 50 мячей за сезон!

Как системную единицу Лео Месси принято ставить гораздо выше Роналду. Поэтому предположить, что, возможно, в сильнейшую связку в истории футбола с Хави и Иньестой вписался бы кто-то лучше и продуктивнее аргентинца, практически невозможно. Ту сумасшедшую результативность каталонцев и Месси в частности создавал даже не столько индивидуальный талант самого Лео, сколько синергия во всём этом магическом треугольнике. Сложно представить, что со столь эгоцентричным (по меркам той «Барсы») Роналду футбол Гвардиолы был бы настолько эффективен. Пожалуй, в лучших своих проявлениях всё напоминало бы «Барселону» времён Ибрагимовича, Это’О или Анри. С ярко выраженным центрфорвардом на острие. Но даже в таких сочетаниях результативность Лионеля всегда существенно превосходила голевые возможности любых его партнёров по нападению. А они если и уступали Криштиану в пробивной мощи, то очень незначительно. Поэтому в системе, которую обобщённо принято называть барселонской, Месси едва ли встретил бы достойную конкуренцию среди бомбардиров даже в лице великого португальца.

Наверное, несправедливо будет считать показательной ту историю, которая творится сейчас на наших глазах с Лионелем Месси после перехода в «ПСЖ». Очевидно, она льёт воду на мельницу тех, кто считает величие аргентинца непомерно раздутым, а самого Лео – фантастически успешным продуктом системы, но не более того. И всё же какой-то символизм в этом прослеживается: 1 забитый мяч за 10 игр в слабейшем из элитных европейских чемпионатов. А ведь ему не так уж и много лет, чтобы стремительно сбавлять обороты.

Вероятно, всё это говорит о том, что великим бомбардиром Месси сделала именно система и тепличные условия «Барсы», в которой он провел без малого два десятка лет. Но это никак не умаляет его заслуг. Ведь главным системообразующим игроком и самой яркой звездой, возможно, величайшей команды в истории футбола, он себя сделал сам. Наверняка в Европе найдется не так много клубов, в которых Лео сумел бы выиграть очный бомбардирский спор с Криштиану. Возможно, ему бы это удалось сделать в «Сити» всё того же Пепа Гвардиолы, под руководством которого Лионель провел свои лучшие годы. Или, например, в «Арсенале» времён Арсена Венгера, если брать знаковые команды прошлого.

Но вероятное голевое превосходство португальца никоим образом не закрыло бы спор о том, кто на сегодняшний день из них величайший футболист современности. Ведь голы – далеко не единственная ось системы координат, по которой нужно мерить спортсменов такого масштаба, к тому же спортсменов, принципиально разных по своей игровой направленности. Таких осей существует огромное количество, о чём, конечно же, стоит вспоминать каждый раз в промежутках между оголтелыми спорами о превосходстве одного над другим. А в остальном – пускай эти споры длятся вечно.

Игорь КАСИМОВ