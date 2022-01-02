Тухель прокомментировал конфликт с Лукаку

В лондонском «Челси» намерены поскорее разрешить скандальную ситуацию с демаршем форварда Ромелу Лукаку. Бельгиец нелестно высказался о лондонском клубе и выразил сожаление о возвращении на «Стэмфорд Бридж» из «Интера». Более того, в социальной сети он разместил статус «Интер» Милан».

Сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель не внес Лукаку в заявку на ключевой матч с «Ливерпулем» в воспитательных целях.

- Он наш игрок, и всегда есть обратный путь, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо. - Мы уладим конфликт за закрытыми дверями. Как только мы примем решение, как только его узнает Ромелу, возможно, узнаете и вы [о матче, когда Лукаку вернется на поле].

В этом сезоне бельгийский футболист забил 7 мячей в 18 поединках в составе «Челси».