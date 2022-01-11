Тухель верит, что Кепа справится в ближайших матчах

Главный тренер лондонского «Челси» выразил поддержку своему подопечному Кепе Аррисабалаге, который в ближайший месяц будет заменять уехавшего на Кубок Африки Эдуара Менди.

«Может вы удивитесь, но я никогда не видел Кепу нервным. Мы верим в него», – заявил Тухель на предматчевой пресс конференции к ответной игре полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма».

Напомним, что Эдуар Менди пришел в «Челси» летом 2021 года из французского «Ренна». Сенегалец был куплен как раз для того, чтобы заменить на воротах Кепу, который показывал неубедительную игру.