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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не хочет продавать Брою

13 Января 2022 • 00:28 Комментировать
Манчестер Сити
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Челси
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15.01 15:30

Лондонский «Челси» не намерен продавать своего нападающего Армандо Брою, несмотря на большой интерес со стороны «Саутгемптона», за который футболист выступает в этом сезоне на правах аренды.

После домашней победы над «Брентфордом», наставник «святых» Ральф Хазенхюттль заявил, что следующим летом клуб уже хочет выкупить Брою на постоянной основе. Однако по сообщениям The Sun, албанец является частью проекта «Челси» и лично входит в планы главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

В этом сезоне Армандо Броя провел 16 матчей в АПЛ, в которых отметился 5 забитыми голами и заработанным пенальти в игре против «Вест Хэма». Прошлый сезон албанец провел на правах аренды за нидерландский «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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