Четыре клуба начали переговоры с Рюдигером по условиям предварительного контракта

С наступлением Нового года клубы получили возможность напрямую контактировать с агентами тех футболистов, у которых через шесть месяцев истекает срок действия контракта с нынешней командой. Таким образом, активизировались претенденты на защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

По информации SkySports, на связь с представителями немца вышло сразу четыре топ-клуба – «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» и даже мадридский «Реал», который якобы отказался от идеи подписания игрока лондонцев. Согласно источнику, все они попытаются до конца января заключить с Рюдигером предварительное соглашение.

Отметим, что футболист запросит зарплату в размере более десяти миллионов евро, об этом ранее сообщали различные издания.