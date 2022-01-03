Источник: Игроки «Челси» встали на сторону Тухеля, оставшись недовольными поведением Лукаку

Подписывая за огромную сумму нападающего Ромелу Лукаку, в «Челси» наверняка рассчитывали на нечто большее, чем пять голов в чемпионате к январю и устроенный скандал накануне зимнего трансферного окна.

Как следствие, бельгиец не пользуется поддержкой своих партнеров по команде в сложившейся ситуации. Об этом сообщил авторитетный британский источник The Athletic.

Согласно предоставленной информации, главный тренер Томас Тухель консультировался с лидерами раздевалки «синих» перед тем, как исключать Лукаку из состава на матч с «Ливерпулем». Оказалось, что другие футболисты остались шокированы поведением форварда в последние дни.

Более того, игроки удивились высказываниям нападающего, ведь до этого не чувствовали, что он недоволен своим положением в коллективе. По их мнению, Лукаку просто форсирует уход из клуба.