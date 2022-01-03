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Источник: Игроки «Челси» встали на сторону Тухеля, оставшись недовольными поведением Лукаку

03 Января 2022 • 16:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Челси
1.55 4.50 5.30
15.01 15:30

Подписывая за огромную сумму нападающего Ромелу Лукаку, в «Челси» наверняка рассчитывали на нечто большее, чем пять голов в чемпионате к январю и устроенный скандал накануне зимнего трансферного окна.

Как следствие, бельгиец не пользуется поддержкой своих партнеров по команде в сложившейся ситуации. Об этом сообщил авторитетный британский источник The Athletic.

Согласно предоставленной информации, главный тренер Томас Тухель консультировался с лидерами раздевалки «синих» перед тем, как исключать Лукаку из состава на матч с «Ливерпулем». Оказалось, что другие футболисты остались шокированы поведением форварда в последние дни.

Более того, игроки удивились высказываниям нападающего, ведь до этого не чувствовали, что он недоволен своим положением в коллективе. По их мнению, Лукаку просто форсирует уход из клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
03 Января 2022 в 16:58
Это то, чего не произошло в МЮ за два сезона в ситуации с Пухба...а жаль...подобных безмозглых пингвинов нужно учить...и учить жестко
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03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.58 4.00 6.00
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